‏أمريكا توسع عقوباتها على قطاع المعادن الإيراني

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك ‏بومبيو، اليوم السبت توسيع العقوبات الأمريكية على قطاع المعادن الإيراني المرتبط بأنشطة طهران العسكرية والنووية.

وقال ‏بومبيو في تغريدة عبر تويتر: "قمتُ اليوم بتوسيع نطاق العقوبات المتعلقة بالمعادن بشكل كبير والتي تستهدف برامج إيران النووية والعسكرية والصواريخ الباليستية، وطالما بقيت هذه التهديدات، فستبقى العقوبات كذلك".

Today, I significantly expanded metals-related sanctions targeting Iran’s nuclear, military, and ballistic missile programs. As long as the threats remain, sanctions should too. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 16, 2021

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، في 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عقوبات جديدة ضد إيران، استهدفت فردا، بالإضافة لخمس شركات في الصين والإمارات العربية المتحدة على خلفية صلتهم بمبيعات إيران من البتروكيماويات.

واستهدفت العقوبات شركة دونغاي الدولية لإدارة السفن وبتروكيم ساوث إيست، ومقرهما الصين، وألفا تيك تريدنغ وبترولاينس تريدنغ، ومقرهما الإمارات"، كما صنفت الخارجية الأمريكية شركة نقل الغاز والكيماويات الفيتنامية وعضوها المنتدب.

وفي نفس اليوم، أكدت إيران ق، التزامها بتنفيذ قرار مجلس الشورى القاضي برفع نسبة تخصيب اليورانيوم.

وخلال مشاركته في الاجتماع السابع عشر للجنة خطة العمل الشاملة المشتركة، على مستوى نواب الوزراء لإيران ودول 4 + 1، في مؤتمر عبر الفيديو، قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، إن "حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملتزمة وملزمة بتنفيذ قرارات مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) بعد أن يتخطى إجراءاته القانونية".

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وفرضه عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية شمُلت جميع القطاعات، كما تشدد واشنطن الضغوط السياسية على إيران وتكثف وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط.