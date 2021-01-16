موكب و21 طلقة مدفعية.. حفل وداع رسمي لترامب يوم تنصيب بايدن

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمراسم وداع رسمية من المقرر إقامتها في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند، في يوم تنصيب خلفه المنتخب جو بايدن.

فبحسب تصريحات لمسؤول في الإدارة الأمريكية فإنه من المقرر بأن تكون المراسم مشابهة لحدث المغادرة لزيارة رسمية.

مشيرا الى أن موكبا فخما ومظاهر احتفالية تعد قيد الاعتبار لمراسم حفل مغادرة ترامب، وتشمل حارسا ملونا وفرقة عسكرية وتحية 21 طلقة مدفعية وسجادة حمراء، بحسب ما نقلت "سي ان ان".

هذا وكان مصدر قد كشف في وقت سابق لـ"رويترز"، بأن ترامب ينوي مغادرة واشنطن في يوم تنصيب خلفه.

وأشار المصدر إلى أن ترامب سيتوجه بعد ذلك إلى منتجع مار الاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.