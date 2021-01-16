زلزال بقوة 5.5 يضرب جنوب إيران

أفاد مركز رصد الزلازل الإيراني، بأن زلزالا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب بعد منتصف ليلة الجمعة،منطقة ميناء كنغ بمحافظة هرمزكان جنوب ايران.

وبحسب مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران في تقرير له ان الزلزال وقع في الساعة الواحدة و 1 دقيقة و 3 ثوان بعد منتصف ليلة الجمعة السبت بالتوقيت المحلي (التاسعة و 31 دقيقة و 3 ثوان مساء بتوقيت غرينتش).

مضيفا "ان الزلزال وقع في عمق 19 كم من سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 26.67 والطول الشرقي 55.21 درجة".

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار محتملة جراء الزلزال، بحسب ما نقلت قناة "العالم".

في الوقت نفسه، أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) والمركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل (EMSC) إلى أن مصدر الزلزال كان على عمق 8-10 كيلومترات.

ويقع ميناء كنغ في محافظة هرمزكان جنوب ايران على بعد 165 كم الى الغرب من مركز المحافظة بندرعباس.