كبير موظفي البيت الأبيض المقبل يتوقع وصول وفيات كورونا إلى نصف مليون في فبراير

قال رون كلين، كبير موظفي البيت الأبيض المقبل بإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، يوم الجمعة، إنه يتوقع وصول عدد وفيات فيروس كورونا بالولايات المتحدة إلى نصف مليون شخص الشهر المقبل.

وأدلى كلين بتصريحاته في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، بحسب ما نقلت "رويترز".

وأضاف كلين أنه واثق في قدرة هيئات إنفاذ القانون على ضمان مراسم تنصيب آمنة لبايدن يوم الأربعاء.

هذا وكانت الولايات المتحدة قد تخطت عتبة الـ20 مليون إصابة بالفيروس مع بداية هذا الشهر، مع سعي المسؤولين لتسريع حملة التطعيم وظهور سلالة أكثر انتشارا في ولايات كولورادو وكاليفورنيا وفلوريدا.

وشهدت الولايات المتحدة قفزة في عدد الوفيات اليومية بالفيروس منذ عطلة عيد الشكر حيث توفي 78 ألفا في ديسمبر/ كانون الأول.