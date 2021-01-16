تحرك 6500 هندوراسي صوب الولايات المتحدة

وواصلت مجموعات من هندوراس عبور الحدود رغم أن جيش غواتيمالا اعتقل مئات من بينهم عائلات تضم أطفالا صغارا، حسبما ذكرت رويترز.
وقال ضابط في شرطة هندوراس للتلفزيون المحلي إن خمسة آلاف تقريبا عبروا نقطة تفتيش سيرا على الأقدام عبر طريق سريعة، فيما لم ترد وزارة الأمن في هندوراس على طلب للتعليق.
وأظهر مقطع فيديو اطلعت عليه رويترز المئات وهم يغنون ويحملون علم هندوراس ويعبرون الحدود إلى داخل غواتيمالا عند منطقة الفلوريدو.
وتأتي قافلة المهاجرين الأولى هذا العام قبل أقل من أسبوع من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مقاليد منصبه في 20 يناير كانون الثاني.
ووعد بايدن بتبني نهج يتسم بقدر أكبر من الإنسانية في التعامل مع ملف الهجرة على النقيض من سياسات الرئيس دونالد ترامب المتشددة، في حين تعمل غواتيمالا وهندوراس والسلفادور والمكسيك على تنسيق إجراءات الأمن والصحة العامة لاحتواء عمليات العبور غير المسموح بها في المنطقة.
وكان مساعدو بايدن قد عبّروا في أحاديث غير رسمية عن قلقهم من احتمال تزايد أعداد المهاجرين الساعين لدخول الولايات المتحدة في الأيام الأولى من إدارته.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)