تحرك 6500 هندوراسي صوب الولايات المتحدة

تحرك نحو 6500 هندوراسي شمالا نحو الولايات المتحدة، ما أسفر عن اندلاع مناوشات صغيرة بين قوات الأمن في هندوراس والمهاجرين الذين حاولوا عبور الحدود إلى غواتيمالا مساء أمس الجمعة.

وواصلت مجموعات من هندوراس عبور الحدود رغم أن جيش غواتيمالا اعتقل مئات من بينهم عائلات تضم أطفالا صغارا، حسبما ذكرت رويترز.

وقالت أليخاندرا مينا المتحدثة باسم سلطة الهجرة في غواتيمالا إن هناك نحو 6500 من مواطني هندوراس يتحركون شمالا، من بينهم ما بين 3000 و3500 شخص دخلوا غواتيمالا بالفعل.

وقال ضابط في شرطة هندوراس للتلفزيون المحلي إن خمسة آلاف تقريبا عبروا نقطة تفتيش سيرا على الأقدام عبر طريق سريعة، فيما لم ترد وزارة الأمن في هندوراس على طلب للتعليق.

وأظهر مقطع فيديو اطلعت عليه رويترز المئات وهم يغنون ويحملون علم هندوراس ويعبرون الحدود إلى داخل غواتيمالا عند منطقة الفلوريدو.

وتأتي قافلة المهاجرين الأولى هذا العام قبل أقل من أسبوع من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مقاليد منصبه في 20 يناير كانون الثاني.

ووعد بايدن بتبني نهج يتسم بقدر أكبر من الإنسانية في التعامل مع ملف الهجرة على النقيض من سياسات الرئيس دونالد ترامب المتشددة، في حين تعمل غواتيمالا وهندوراس والسلفادور والمكسيك على تنسيق إجراءات الأمن والصحة العامة لاحتواء عمليات العبور غير المسموح بها في المنطقة.

وكان مساعدو بايدن قد عبّروا في أحاديث غير رسمية عن قلقهم من احتمال تزايد أعداد المهاجرين الساعين لدخول الولايات المتحدة في الأيام الأولى من إدارته.