عزل عام لقاعدتين أمريكيتين في كوريا الجنوبية

فرضت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عزلا عاما على اثنتين من أكبر قواعدها، هما حامية يونجسان ومعسكر همفريز، حتى يوم الثلاثاء بعد تفاقم حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت رويترز إنه لم يتضح على الفور عدد الحالات التي تم الإعلان عن ظهورها في القاعدتين، لكن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قالت اليوم السبت إن الفحوص أكدت حتى الآن إصابة 18 شخصا في المجمل ممن ينتسبون للقاعدة الأمريكية في سيئول.

يأتي الإعلان عن الحالات الجديدة في الوقت الذي يجري فيه تطعيم القوات الأمريكية في البلاد بلقاح مضاد لفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة كوون ديوك-تشيول في إفادة، اليوم السبت، إن كوريا الجنوبية ستمدد الإرشادات الحالية للتباعد الاجتماعي في العاصمة المكتظة بالسكان والمناطق المحيطة بها لمدة أسبوعين آخرين بعد النجاح في تقليص حالات الإصابة بشكل كبير.

وأضاف "على الرغم من وقف انتشار الموجة الثالثة من الجائحة والتحول إلى اتجاه نزولي فإننا لم نصل بعد إلى الوضع الذي يمكن أن نتخلى فيه عن حذرنا".

وحثت السلطات الصحية المواطنين على البقاء في منازلهم خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في أوائل فبراير/ شباط وهي المناسبة التي اعتاد فيها الناس على السفر بين الأقاليم للقاء الأهل والأقارب.

ويقع معسكر همفريز في بيونجتايك جنوبي العاصمة الكورية سيئول وهو أكبر قاعدة أمريكية في الخارج ويضم قيادة القوات الأمريكية في كوريا وآلاف الجنود والعمال المدنيين وأفراد أسرهم.

وسجلت كوريا الجنوبية 580 حالة إصابة جديدة بالفيروس حتى منتصف ليل أمس الجمعة ليصل الإجمالي إلى 71820، توفي منهم 1236.