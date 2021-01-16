البحرية الإيرانية تكشف تفاصيل الغواصة الأجنبية التي اقتربت من مناورات بحر عمان

كشفت القوات البحرية الإيرانية، اليوم السبت، تفاصيل محاولة اقتراب الغواصة الأجنبية من منطقة المناورات يوم الخميس الماضي.

وقال مساعد قائد القوة البحرية للشؤون التنسيقية في الجيش الإيراني، الأدميرال حمزة علي كاوياني، في تصريحات عبر "القناة الأولى" الإيرانية، إن "الغواصة الأجنبية كانت أمريكية"، مضيفا أن "الغواصات والسفن الإيرانية تمكنت من محاصرة تلك الغواصة الأمريكية وتحذيرها بشكل متكرر".

وأوضح، علي كاوياني أن "تحركات تلك الغواصة الأجنبية كانت على وشك الاقتراب من منطقة المناورات للقوات البحرية الإيرانية في منطقة شمال المحيط الهندي، وقد رصدتها طائرات الهليكوبتر المضادة للغواصات التابعة للبحرية".

🎥 رصد زیردریایی بیگانه در #رزمایش_ارتش



روابط عمومی نیروی دریایی ارتش:



این زیر دریایی پس از آگاهی از شناسایی خود، منطقه رزمایش را ترک کردhttps://t.co/nSQHkeG6r4 pic.twitter.com/QGQOYDa3fz — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) January 14, 2021

وكانت القوات الإيرانية، أعلنت يوم الخميس الماضي، عن رصدها غواصة أجنبية اقتربت من منطقة المناورات "اقتدار 99"، مشيرة إلى أن الغواصة الأجنبية اقتربت من منطقة المناورات في المرحلة الأخيرة شمالي المحيط الهندي مما استدعى تحرك قواتها. وقامت مروحيات مضادة للغواصات برصد الغواصة الأجنبية في الوقت المناسب، وأجبرتها على مغادرة منطقة المناورات".