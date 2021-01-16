علماء صينيون يتنبؤون بسيناريوهين لوباء كورونا

قام مجموعة من العلماء الصينيين من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بقيادة البروفيسور شو جيانجو، بوضع سيناريوهين لوباء كورونا في عام 2021.

ووفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، نقلا عن العلماء يتضمن السيناريو السلبي هو ارتفاع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم من 92 مليونًا إلى 170 مليونًا في الشهرين المقبلين.

ولفت البروفيسور جيانجو إلى أن خمس العدد الإجمالي للمصابين في العالم سيكون في الولايات المتحدة، وقال: "بحلول أوائل مارس، قد يرتفع عدد الوفيات بسبب وباء كورونا إلى خمسة ملايين شخص".

في المقابل شدد العلماء إلى أن تحقيق السيناريو الإيجابي، يتطلب الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، واتخاذ حكومات الدول إجراءات فعالة، وعدم إيقاف برنامج التطعيم الشامل.

في سياق متصل، بين العلماء أن استيفاء كل هذه الشروط، لن يمنع من استمرار الوفيات بسبب كورونا والتي قد تصل إلى ثلاثمائة ألف شخص آخر حول العالم بحلول بداية شهر آذار/ مارس المقبل.

وبحسب العلماء، تكمن المشكلة الرئيسية في فيروس كورونا، هو تحوره المستمر، وتكيفه مع جسم الإنسان والذي يعقد عملية مكافحته.