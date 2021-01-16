مسؤول إيراني: الله أوحى إلى المرشد

قال مسؤول بارز في إيران، اليوم السبت، إن "الله أوحى إلى الزعيم الإيراني الأعلى، البيان الذي أصدره قبل عامين بمناسبة الذكرى الأربعين للثورة ضد حكم الشاه محمد رضا بهلوي".

ونقلت وسال إعلام إيرانية ، عن سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، المرشح لانتخابات الرئاسة للعام الحالي، قوله إن "بيان الخطوة الثانية الذي أصدره المرشد الإيراني علي خامنئي، قبل عامين أوحى به الله إلى المرشد"،

وتابع رضائي "لقد انتهى العهد الذي أتت فيه كل حكومة لتتولى القيادة وتدير البلاد بأي طريقة تريدها. لقد انتهى عهد تقليص حجم إيران. يجب أن ينتهي عصرنا من الرقابة الذاتية"، متابعا أن "الأعداء يريدون تحديد مهمتنا".

وذكر رضائي، أن "هذه الفترة من تشكيل القوى الثورية مهمة للغاية ومحددة، لم يعد بإمكاننا العمل في شكل فصيل وحزب"، مضيفا: "لحسن الحظ، فإن بيان الخطوة الثانية هو بيان هذه الحركة التي يجب القيام بها والتي أوحى الله بها لقائد الثورة آيه الله علي خامنئي".

وكان مرشد إيران الأعلى علي خامنئي أصدر بيانًا وصفته وسائل الإعلام بـ"الاستراتيجي بمناسبة الذكرى الأربعين لثورة الخميني الدينية ضد حكم الشاه محمد رضا بهلوي".

وقال الإعلام الإيراني، إن "قائد الثورة الإسلامية استعرض في بيانه المسيرة الفاخرة التي قطعتها الثورة الإسلامية خلال العقود الأربعة الماضية، والتي أدت إلى إيصال إيران إلى ما هي عليه من المكانة المرموقة اللائقة بالشعب".

وأكد خامئني في بيانه الاستراتيجي "على التحلي بالأمل المشفوع بالنظرة الواقعية حيال المستقبل والدور منقطع النظير للشباب صناع المستقبل، على صعيد اتخاذ الخطوة العظيمة الثانية باتجاه تحقيق التطلعات، مخاطبًا الشباب وجيل المستقبل في إيران، ومنوهًا بأن هذا الجهاد العظيم رهن بتحقق سبعة فصول أساسية".

وأفاد الموقع الإعلامي لمكتب قائد الثورة الإسلامية أن "سماحته شرح في البيان خصائص المسار الزاخر بالفخر الذي تم المضي فيه خلال الأعوام الأربعين الماضية، والبركات الباهرة للثورة الإسلامية في إيصال إيران العزيزة إلى المكانة اللائقة بها".