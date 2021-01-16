تويتر يشرح مصير حسابات ترامب الرسمية بعد يوم تنصيب جو بايدن

كشف موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بكيفية نقل الحسابات الرسمية في البيت الأبيض عندما يؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، ونائبته، كامالا هاريس، اليمين الدستورة في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقال في بيان له إنه سيتم أرشفة الحسابات الرسمية التابعة لإدارة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وسيقوم بنقلها إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية.

وأضاف أن عملية أرشفة هذه الحسابات ستتم بأسماء جديدة، حيث سيتم حفظ محتوى حساب ترامب @POTUS باسم @POTUS45 نسبة إلى أنه الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، وتم تطبيق تلك الخطوة مع حساب الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، إذ تم أرشفة حسابه باسم @POTUS44 عندما غادر منصبه في عام 2017.

وبعد حفل تنصيب جو بايدن، سينتقل حسابه الرسمي @PresElectBiden ليصبح اسمه @POTUS الذي كان يملكه دونالد ترامب، بالإضافة إلى أنه سيتم تغيير كافة أسماء الحسابات التابعة لإدارة بايدن، مثل @Transition46 ليصبح يحمل اسم حساب البيت الأبيض @WhiteHouse.

ونوه تويتر إلى أن هناك حساب لن يتم الاقتراب منه في عملية النقل الجديدة بعد حفل التنصيب، هو @SecondLady وسيتم أرشفته باسم @SecondLady45، ولن يتم استخدامه في الوقت الحالي.

وفي الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت شركة تويتر، إيقاف الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب @POTUS نهائيا "خوفا من خطر إثارة مزيد من العنف"، وذلك بعد يومين من اقتحام العشرات من أنصار ترامب مبنى الكونغرس (الكابيتول).

وقالت الشركة في بيان: "بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الأخيرة لحساب دونالد ترامب والظروف المحيطة بها، أوقفنا الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".

ويستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمراسم وداع رسمية من المقرر إقامتها في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند، في يوم تنصيب خلفه المنتخب جو بايدن.

فبحسب تصريحات لمسؤول في الإدارة الأمريكية فإنه من المقرر بأن تكون المراسم مشابهة لحدث المغادرة لزيارة رسمية.

مشيرا الى أن موكبا فخما ومظاهر احتفالية تعد قيد الاعتبار لمراسم حفل مغادرة ترامب، وتشمل حارسا ملونا وفرقة عسكرية وتحية 21 طلقة مدفعية وسجادة حمراء، بحسب ما نقلت "سي ان ان".

هذا وكان مصدر قد كشف في وقت سابق لـ"رويترز"، بأن ترامب ينوي مغادرة واشنطن في يوم تنصيب خلفه.