أردوغان: نعد تركيا إلى مستقبل مشرق عنادا في الذين ينتظرون تعثرها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا يتم إعدادها إلى مستقبل مشرق عنادا في أولئك الذين يأملون أن تتعثر وتنجر إلى الأزمات والفوضى.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح مشاريع للطاقة والموارد الطبيعية في مانيسا، اليوم السبت، بحسب الموقع الرسمي للرئاسة التركية، الذي أشار إلى قوله: "ما نفعله إنما نقوم به من أجل تركيا ومن أجل ازدهار وأمن ورفاهية مواطنينا البالغ عددهم 83 مليون نسمة".

وقال أردوغان: "نهدف لإنشاء قطاع طاقة يعتمد على مواردنا المحلية قدر الإمكان".

وأوضح أردوغان أن السنوات الـ18 الأخيرة كانت أفضل السنوات في تاريخ الجمهورية التركية، على الرغم من الفوضى والأزمات التي سعى البعض لإشعالها من أجل تحييد البلد عن مسارها.

وتابع: "إلا أنه بمشيئة الله تعالى نجحنا في قيادة البلد منذ 18 عاما كانت الأفضل في تاريخ الجمهورية، وقمنا بثورة صامتة ليس في مجال المشاريع فقط، بل أيضا في مجالات الدبلوماسية والديمقراطية والحريات".

وقال الرئيس التركي: "لم نستسلم أبدا للتهاون في فترة الجائحة التي شهدت وصول العديد من الدول إلى نقطة الوقوف فيما يتعلق بالمشاريع"، مضيفا: "سارعنا في القيام بمشاريع مختلفة في كل المجالات".