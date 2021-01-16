وسط أنباء عن توتر العلاقات... كيت ميدلتون تتلقى هدية غير متوقعة من هاري وميغان ماركل في عيد ميلادها

كشفت تقارير أمريكية مؤخرا أن كيت ميدلتون "دوقة كامبريدج" وزوجة الأمير البريطاني وليام فوجئت بتلقيها هدايا من الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، بمناسبة عيد ميلادها الـ39، وذلك وسط أنباء عن توتر العلاقة بين الشقيقين الملكيين.

ووفقا لتقرير نشرته مجلة "آس ويكلي" الأمريكية، فإن كيت ميدلتون تلقت اتصالات من والديها ومن ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، في يوم عيد ميلادها الموافق 9 يناير/ كانون الثاني، وذلك قبل أن تتلقى بطاقة معايدة ومجموعة مختارة من الهدايا التي أرسلها لها "دوق ودوقة ساسكس" هاري وميغان ماركل.

وقال مصدر لم يفصح عن نفسه للمجلة أن الهدايا "كانت مفاجأة جميلة لكيت ميدلتون التي لم تكن تتوقع أي شيء من هاري وميغان".

ولم يحدد المصدر سبب مفاجأة الأمير هاري وزوجته لكيت ميدلتون في عيد ميلادها، خاصة مع انتشار أنباء خلال الأشهر الماضية حول وجود توتر في العلاقة بين عائلة ساسكس وعائلة كامبريدج، منذ أن شاركت ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري خططهما للانتقال من منزلهما المشترك في قصر كنسينغتون في عام 2018.

وكان الأمير هاري أكد على صحة الشائعات التي تتناول وجود خلاف بينه وبين شقيقه الأمير يليام، وذلك في فيلم وثائقي عرض على قناة "آي تي في" البريطانية، وتم تصويره في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وفي الوثائقي الذي تم تصويره خلال الجولة الملكية للأمير هاري وميغان ماركل في جنوب أفريقيا، قال هاري إنه وشقيقه كانا "على مسار مختلف"، وأضاف أن "جزء من هذا الدور وجزء من هذه الوظيفة وهذه العائلة كونها تحت الضغط الذي تتعرض له تحدث أشياء لا محالة، لكن انظروا، نحن إخوة وسنظل دائما إخوة، نحن بالتأكيد نسير في مسارات مختلفة في لحظة، لكنني سأكون دائما هناك من أجله كما أعلم أنه سيكون دائما هناك من أجلي".

وتم التقاط آخر صور لميغان ماركل وزوجها الأمير هاري مع كيت ميدلتون وزوجها الأمير وليام سويا في خدمة يوم الكومنوولث في كنيسة وستمنستر بلندن في مارس/ آذار 2020.

وعلى الرغم من أن الأزواج شوهدوا في ذلك اليوم واقفين وجلسوا لاحقا إلى جانب بعضهم البعض خلال المناسبة، إلا أن الصور ومقاطع الفيديو من الحدث تظهر أنهم لم يعترفوا ببعضهم البعض ولم يحاولوا إجراء محادثة.

وتشير التقارير إلى أن العلاقة بين "الرباعي الملكي" تحسنت منذ انتقال هاري وميغان ماركل إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية العام الماضي، حيث أخبرت مراسلة مجلة "فانيتي فير" الملكية، كاتي نيكول، برنامج "إنترتينمنت تونايت" في وقت سابق أن الأخوين هاري ووليام كانا على اتصال عبر مكالمة فيديو.

وحاول موقع "إنسايدر" الأمريكية التأكد من قصر كنسينغتون بشأن حقيقة تلقي كيت ميدلتون هدايا من الأمير هاري وميغان ماركل في عيد ميلادها، ولكن رفض التعليق.