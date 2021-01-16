بايدن يرشح دبلوماسيين مخضرمين لأفضل المناصب في وزارة الخارجية

قال مكتب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم السبت، إنه رشح الدبلوماسيتان المخضرمتان ويندي آر شيرمان وفيكتوريا نولاند لمنصبي نائب وزير الخارجية ووكيل الوزارة للشؤون السياسية على التوالي.

وترأست شيرمان فريق التفاوض الأمريكي بشأن صفقة إيران بصفتها كانت قد شغلت منصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في إدارة باراك أوباما في وزارة خارجية جون كيري (2013-2017).

بينما عملت نولاند دبلوماسية أمريكية لمدة 32 عامًا، حيث شغلت منصب مساعد وزيرة الخارجية للشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية، وسفيرة الولايات المتحدة لدى الناتو، ومبعوثة خاصة وكبيرة المفاوضين بشأن معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، كما تم إرسالها إلى روسيا والصين ومنغوليا.

بالإضافة إلى ذلك ، تم ترشيح بريان بي ماكيون، مستشار السياسة الخارجية لبايدن لفترة طويلة، لمنصب نائب وزير الإدارة والموارد.

ومن المقرر أن تصبح بوني جينكينز، المؤسسة والمديرة التنفيذية لمنظمة "النساء ذوات البشرة الملونة" من أجل النهوض بالسلام والأمن وتحول الصراع، وكيلة الوزارة لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي.