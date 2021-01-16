إيران تحذر واشنطن من التعرض لدبلوماسييها وتهدد بهذا الإجراء

حذرت إيران الولايات المتحدة رسميا مما وصفته بعرقلة عمل دبلوماسييها في المنظمات الدولية، مهددة باللجوء إلى محكمة العدل الدولية في ذلك الصدد.

وبحسب وكالة أنباء فارس، وقال متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في بيان، إنه تم "إصدار مذكرة تحذير رسمية وتقديمها إلى الولايات المتحدة عبر السفارة السويسرية".

وأضاف "إذا لم توقف واشنطن إجراءاتها غير القانونية ضد الدبلوماسيين الإيرانيين في المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي مقرها الولايات المتحدة، فسيتم تقديم شكوى ضد أمريكا في محكمة العدل الدولية".

وأوضح أن "الحكومة الأمريكية اعتادت على اضطهاد الدبلوماسيين الإيرانيين وعائلاتهم الذين يعملون في المنظمات الدولية التي مقرها الولايات المتحدة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وتابع قائلا "لم تكن الحكومة الأمريكية مضيفة جديرة على الإطلاق لهذه المنظمات، على الرغم من التزاماتها باستضافة العديد من المنظمات الدولية، وكانت تسيء للدبلوماسيين وأولادهم".