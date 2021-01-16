وزير الدفاع الإسرائيلي يعلق على ضم بلاده إلى القيادة المركزية الأمريكية

علق وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء السبت، على قرار واشنطن ضم بلاده إلى القيادة المركزية الأمريكية.

وقال غانتس في تغريدة بحسابه على تويتر: "بعد أسابيع من المحادثات، بما في ذلك مع وزير الدفاع (الأمريكي) السابق (مارك) إسبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة (مارك) ميلي، نقل الجيش الأمريكي إسرائيل إلى قيادته المركزية، المكلفة بأنشطته في الشرق الأوسط".

واعتبر غانتس أن القرار "سيعزز القرار التعاون بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي في مواجهة التحديات الإقليمية، جنبا إلى جنب مع صداقات إضافية ومصالح مشتركة".

אחרי שבועות של שיח, בין היתר עם מזכיר ההגנה הקודם אספר וראש המטות המשולבים מילי, צבא ארה"ב העביר את ישראל לאחריות פיקוד המרכז שלו, האמון על פעילותו במזה"ת. ההחלטה תחזק עוד יותר את שיתוף הפעולה בין צה"ל וצבא ארה"ב מול האתגרים האזוריים, יחד עם ידידות נוספות עם אינטרסים משותפים. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) January 16, 2021

وتأسست القيادة المركزية الأمريكية عام 1983، وتشرف على الأعمال العسكرية لأمريكا بما في ذلك في أفغانستان وسوريا واليمن والعراق.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ذكرت أمس الجمعة، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قررت إخراج إسرائيل من نطاق عمليات القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا وضمها إلى نطاق القيادة المركزية (سنتكوم)، إلى جانب دول عربية أخرى بالشرق الأوسط.

فيما قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن القرار يأتي كجزء من تغيير تنظيمي، يجرى بتعليمات من الرئيس دونالد ترامب قبل أيام من انتهاء ولايته.

وقال البنتاغون في بيان له، إن تلك الخطوة تأتي بما في ذلك إثر اتفاقات التطبيع التي وقعتها إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

واعتبر أن تلك"الاتفاقيات قد أتاحت فرصة استراتيجية لإعادة ترتيب شراكة رئيسية ضد التهديدات المشتركة في الشرق الأوسط" ، في إشارة إلى إنشاء جبهة أكثر اتحادا ضد إيران، بحسب "يديعوت".