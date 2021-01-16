إسرائيل.. "تلكؤ" في تطعيم السجناء رغم "التعليمات الواضحة"

لم تشرع مصلحة السجون الإسرائيلية بعد في حملة تطعيم السجناء ضد فيروس كورونا، رغم تعليمات واضحة بالبدء الفوري بالعملية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مساء اليوم السبت، إن مصلحة السجون تتمسك بموقف وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا، ولم تبدأ في تطعيم السجناء رغم تعليمات المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت.

وأمس الجمعة، قال مندلبليت في رسالة: "على مصلحة السجون تطعيم السجناء دون تأجيل، طبقا للأوليات المحددة من قبل الجهات الصحة المختصة... وفي ظل تقارير عن معدلات إصابة كبيرة بين السجناء".

وأضاف: "رغم التبادل المكثف للرسائل، لكن لم يتم إبلاغنا بأي مبرر يسمح لوزير الأمن الداخلي بمنع إعطاء اللقاحات للسجناء والموقوفين، لاسيما أولئك المصنفين ضمن فئة الخطر، أوأي مبرر موضوعي للانحراف عن التعليمات التي تم تحديدها من قبل وزارة الصحة بشأن سياسة التطعيم".

من جانبها، قالت مصلحة السجون في ردها إنها تعمل وفق تعليمات وزير الأمن الداخلي التي تقضي بالانتهاء من تطعيم الطواقم العاملة في السجون أولا، لافتة إلى أنه تم تطعيم 80% منهم حتى الآن.

وأمس الجمعة، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن الأيام الأخيرة الماضية شهدت إصابة ما يزيد عن 150 سجينا، بما في ذلك أسرى فلسطينيين.

وفي سجون إسرائيل حاليا، نحو 4400 فلسطيني، بينهم 40 سيدة، و170 طفلا، ونحو 380 معتقلا إداريا (دون تهمة أو محاكمة)، وفق بيانات فلسطينية رسمية.

وحتى الآن طعمت إسرائيل نحو مليوني من مواطنيها، فيما وصل إجمالي الإصابات حتى الآن إلى أكثر من 553 ألفا من بينهم 3910 حالة وفاة.