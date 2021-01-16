الهند تدشن أضخم حملة تطعيم ضد فيروس كورونا في العالم

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم السبت، إطلاق أضخم حملة تطعيم في العالم ضد فيروس كورونا، باستخدام لقاحين أحدهما محلي.

وستبدأ الحملة في البلد الذي يتجاوز عدد سكانه 1.3 مليار نسمة، بتطعيم نحو 10 ملايين من العاملين في القطاع الصحي ورجال الشرطة والجنود والموظفون في الخطوط الأمامية، يليهم المواطنون الذين فوق سن 50 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة مهما كان سنهم، بحسب "بي بي سي".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وافقت الهند على الاستخدام الطاري للقاح محلي طورته شركة براهات بيوتك الهندية باسم " كوفاكسين"، وآخر بريطاني هو "أوكسفورد –أسترازينيكا".

وقال رئيس الوزراء الهندي لدى إطلاقه الحملة رسميا: "نحن ندشن أكبر حملة تلقيح في العالم وبهذا نظهر للعالم قدراتنا".

أعرب مودي عن امتنانه لجميع العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية لمكافحة الوباء معتبرا أنهم "دلونا على الطريق الصحيح في الظلمات".

وأضاف: "لقد ظلوا مبتعدين عن أسرهم لفترات طويلة ليقدموا خدماتهم للإنسانية وفقد المئات منهم حياتهم لقد قدموا أرواحهم لإنقاذ الآخرين ولهذا نجعلهم في مقدمة الفئات التي ستحصل على اللقاح والرعاية الصحية، هذه طريقتنا في إظهار الامتنان لهم".

وشدد مودي على ضرورة استمرار المواطنين في الالتزام بالقيود المجتمعية الخاصة بمواجهة الوباء مثل ارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات.

وطمأن رئيس الوزراء بأن الموافقة على "هذه اللقاحات جاءت بعد تجارب علمية مكثفة بواسطة علماء وخبراء تأكدوا من أنها آمنة تماما"، مطالبا المواطنين

"بعدم تصديق الشائعات التي يجري تداولها حول اللقاح"، المحلي بسبب الموافقات السريعة التي حصل عليها من الحكومة قبل استكمال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.