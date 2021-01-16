زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال شرقي أفغانستان

موسكو - سبوتنيك. وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن الهزة الأرضية تم رصدها في نحو الساعة 23.02 بتوقيت موسكو.
M5.8 #earthquake (#زلزله) strikes 176 km E of #Kunduz (#Afghanistan) 16 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/PMlwHhphoK— EMSC (@LastQuake) January 16, 2021
وأشار المركز الأوروبي المتوسطي إلى أن مركز الزلزال وقع على بعد 42 كيلومترا جنوب مقاطعة جورم بدخشان في شمال شرق أفغانستان، وعلى عمق 185 كيلومترا.
ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.
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