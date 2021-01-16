زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال شرقي أفغانستان

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة بمقياس ريختر، يوم السبت، مقاطعة جورم بدخشان، شمال شرقي أفغانستان.

موسكو - سبوتنيك. وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن الهزة الأرضية تم رصدها في نحو الساعة 23.02 بتوقيت موسكو.

وأشار المركز الأوروبي المتوسطي إلى أن مركز الزلزال وقع على بعد 42 كيلومترا جنوب مقاطعة جورم بدخشان في شمال شرق أفغانستان، وعلى عمق 185 كيلومترا.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.