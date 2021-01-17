نائب الرئيس الأمريكي: قبل سنوات من الآن كانت إيران تعربد في الشرق الأوسط

قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليوم الأحد، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب نجحت في عزل إيران إلى حد غير مسبوق.

وقال بنس خلال مؤتمر صحفي: "قبل سنوات من الآن كانت إيران والجماعات الإرهابية تعربد في الشرق الأوسط والآن انتهى هذا الأمر إلى حد كبير".

Four years ago, we inherited a military that had been hollowed out by devastating budget cuts. Our troops hadn’t seen a significant pay raise in nearly 10 years, Iran was resurgent across the Middle East & ISIS controlled a land mass larger than Pennsylvania. — Mike Pence (@Mike_Pence) January 17, 2021

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن "إيران أكبر راع للإرهاب في العالم ونجحنا في عزلها بشكل غير مسبوق في الشرق الأوسط وقضينا على "إرهابييها"، لافتا إلى أن إدارة ترامب أعطت الأولوية لمكافحة الجماعات الإرهابية".

وقال بنس إن الجيش الأمريكي تحت إدارة ترمب بات أكثر تجهيزا وقوة من قبل، مضيفا: "عملنا على بناء أقوى قوة عسكرية في العالم منذ بداية ولايتنا قبل 4 سنوات".

يذكر أن الدول الست الكبرى (بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا) وإيران من جهة أخرى، اتفقت، في عام 2015، على تحقيق خطة العمل الشاملة المشتركة، وينص الاتفاق على رفع العقوبات مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني.

ولم تستمر الاتفاقية في شكلها الأصلي حتى ثلاث سنوات، حيث أعلنت الولايات المتحدة في أيار/مايو 2018، انسحابها منها واستعادة العقوبات الصارمة ضد الجمهورية الإسلامية، ومن جهتها أعلنت إيران التخفيض التدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق.

وبدأت إيران مؤخرا تنفيذ خططها لتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 بالمئة في منشأة فوردرو النووية تحت الأرض، وهو مستوى كانت قد بلغته قبل إبرام الاتفاق مع قوى عالمية لاحتواء طموحاتها النووية، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الماضي لمطالبتها بالعدول عن هذه الخطوة.

وكان البرلمان الإيراني قد صوت لصالح إلزام الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، في تطور جديد يلي قرار إيران السابق بتخفيف التزاماتها ضمن الاتفاق النووي لعام 2015 ردا على الانسحاب الأمريكي منه عام 2018.