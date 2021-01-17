بريطانيا تدعو زعماء مجموعة "السبع الكبار" للاجتماع خلال يونيو

أعلنت بريطانيا خططا لاستضافة أول اجتماع لمجموعة السبع بالمشاركة الفعلية خلال نحو عامين إذ تعتزم دعوة زعماء الاقتصادات المتقدمة الرئيسية إلى قرية ساحلية خلابة في يونيو/ حزيران المقبل.

ويقول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يرغب في استغلال رئاسة بلاده للمجموعة لصياغة إجماع يؤمن بضرورة تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة كوفيد-19 بنهج مؤيد للتجارة الحرة والتنمية المستدامة.

وقال جونسون في بيان "فيروس كورونا هو بلا شك أقوى قوة مدمرة شاهدناها خلال أجيال وأكبر اختبار للنظام العالمي الحديث...الأمر الصائب الوحيد هو أن نواجه تحدي إعادة البناء بالاتحاد بروح الانفتاح لخلق مستقبل أفضل"، بحسب رويترز.

وتعاني بريطانيا بشدة في ظل الأزمة الصحية إذ سجلت أكبر عدد وفيات بالفيروس في أوروبا بأكثر من 88 ألف حالة.

يشار إلى أن قمة العام الماضي التي كانت مقررة في الولايات المتحدة ألغيت بسبب وباء كوفيد -19 وهو ما يعني أن زعماء بريطانيا وألمانيا وفرنسا وأمريكا وإيطاليا واليابان والاتحاد الأوروبي وكندا لم يجتمعوا معا بشكل فعلي منذ قمة 2019 في فرنسا.

ونقلت صحيفة صنداي تليجراف عن الحكومة قولها إنها تأمل في أن يكون الحدث فرصة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ليقوم بأول جولة له إلى أوروبا بعد توليه المنصب في 20 يناير/ كانون الثاني.

ووجه جونسون الدعوة لأستراليا والهند وكوريا الجنوبية لحضور القمة. وستعقد القمة في منتجع خليج كاربيس الصغير في كورنوول بجنوب غرب انجلترا.