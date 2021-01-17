وفيات كورونا بالبرازيل فوق الألف لليوم الخامس على التوالي

قالت وزارة الصحة بالبرازيل يوم السبت إنها سجلت 61567 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1050 وفاة خلال أربع وعشرين ساعة وذلك في خامس يوم على التوالي تتجاوز فيه الوفيات حاجز الألف.