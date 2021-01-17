إعلام: قاذفتان "بي-52" أمريكيتان تعبران أجواء إسرائيل في طريقهما للخليج

حلقت، صباح اليوم الأحد 17 يناير/كانون الثاني، قاذفتان أمريكيتان من طراز "بي 52" فوق سماء إسرائيل في طريقهما إلى الخليج.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد أن "قاذفتين أمريكيتين من طراز بي 52 عبرتا الأجواء الإسرائيلية وفي طريقهما إلى الخليج".

وأوضحت أن

"هذه هي المرة الخامسة التي تمر فيها مثل هذه القاذفات عبر منطقة الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة".

وأضافت الصحيفة أن "القاذفتين عبرتا أجواء إسرائيل نحو الساعة 6:10 بتوقيت إسرائيل من صباح اليوم".

وقالت الصحيفة إن "القيادة المركزية الأمريكية أعلنت في وقت سابق بالشهر الماضي عن تحليق قاذفات (بي 52) والتي تعرف باسم (ستراتوفورترس) في سماء الشرق الأوسط بهدف ردع أي عدوان، وأن نشر القاذفتين يوجه رسالة واضحة ورادعة إلى كل من ينوي إلحاق الأذى بالأمريكيين أو مصالحهم".

يشار إلى أن حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" تتواجد في مياه الخليج منذ نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، في ظل توتر متزايد مع إيران.