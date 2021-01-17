تركيا: غرق سفينة تحمل العلم الروسي في البحر الأسود

أعلنت تركيا، اليوم الأحد 17 يناير/كانون الثاني، عن غرق سفينة شحن تحمل العلم الروسي قبالة سواحل ولاية بارطن المطلة على البحر الأسود.

ووفقا لوكالة "الأناضول"، قالت السلطات التركية إنها "تعمل على إنقاذ طاقم السفينة المنكوبة الذي يقدر بـ15 بحارا يتواجدون الآن على متن 3 قوارب نجاة".

#عاجل | غرق سفينة شحن تحمل العلم الروسي قبالة سواحل ولاية بارطن التركية على البحر الأسود (تصريح للوالي) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 17, 2021

وأضافت أن "السلطات تواجه صعوبات في عملية الإنقاذ بسبب سوء الأحوال الجوية".

لكنها أشارت إلى "عدم ورود تقارير عن وقوع خسائر بشرية جراء حادث الغرق حتى الآن".

ولم تذكر الوكالة التركية أي تفاصيل أخرى، كما لم يصدر أي تعليق من السلطات الروسية على الحادث.