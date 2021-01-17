بريطانيا تحدد مكان انعقاد قمة "مجموعة السبع" المقبلة

تعتزم بريطانيا تنظيم قمة الدول الصناعية السبع الكبرى "جي - 7" في مقاطعة كورنوال، جنوب غربي البلاد، في الفترة من 11 إلى 13 يونيو/ حزيران المقبل.

وستكون قمة بريطانيا هي القمة الأولى لمجموعة "جي - 7" منذ بداية الجائحة وبعد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مهام منصبه رسميا، بحسب بيان مكتب رئاسة الوزراء البريطانية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن اجتماع رؤساء دول وحكومات القوى العظمى سيعقد في بلدة كاربيس باي الساحلية في مقاطعة كورنوال، التي كانت مركزا مهما للثورة الصناعية التي شهدتها المملكة المتحدة قبل نحو قرنين من الزمان.

وتابع: "بعد الجائحة سنسعى لإعادة بناء الاقتصاد العالمي، وجعله ينهض بقوة من جديد، مشيرا إلى أنه ينتظر قدوم قادة العالم الذين سوف يشاركون فيها.

وتضم الدول الأعضاء في مجموعة السبع (المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا).

وكان مقررا العام الماضي عقد قمة المجموعة في الولايات المتحدة لكن دونالد ترامب اضطر إلى إلغائها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المنتظر أن يكون 2021 عاما حاسما على الساحة الدولية بالنسبة إلى المملكة المتحدة، التي تسعى للتأكيد على مفهوم بريطانيا العالمية، كقوة أساسية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.