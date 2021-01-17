13 إسرائيليا يصابون بشلل الوجه الجزئي بعد تلقي لقاح فايزر

أصيب 13 إسرائيليا بشلل عصب الوجه الجزئي بعد تلقيهم الجرعة الأولى من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية : "بحسب الوزارة، ظهرت على ما لا يقل عن 13 شخصًا أعراض شلل جزئي، لكن الأطباء في نظام الرعاية الصحية يعتقدون أن عدد هذه الحالات أعلى".

وبحسب الصحيفة قال أحد المتلقين للقاح إنه بعد دقائق قليلة من تطعيمه، شعر بأحاسيس غريبة على منطقة الذقن والفم، وقال :

"أصبت بشلل في الوجه لمدة 28 ساعة على الأقل. لا أستطيع أن أقول إنه اختفى تمامًا ، لكن بخلاف ذلك لم أشعر بأي ألم آخر".

ومن جانبها صرحت وزارة الصحة الإسرائيلية أن "الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض شلل جزئي بعد الجرعة الأولى ، يجب تأجيل تناولهم الجرعة الثانية حتى الشفاء التام".

ومع ذلك، يتساءل الأطباء عن حكمة إعطاء جرعة ثانية من اللقاح لمن أصيبوا بشلل الوجه الجزئي.

وبدأ التطعيم الجماعي للسكان ضد فيروس كورونا في إسرائيل في 20 كانون الأول/ديسمبر. في المرحلة الأولى، تم تلقي اللقاح من قبل العاملين الصحيين وطلاب الطب وممثلي السلطات. وفي المرحلة الثانية، تم تطعيم المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالمرض.