الصدفة تقود لاكتشاف مقبرة أثرية تعود لمملكة حضرموت شرقي اليمن

أعلنت هيئة الآثار والمتاحف اليمنية، اليوم الأحد، اكتشاف مقبرة أثرية بنيت قبل نحو 2500 عام، في محافظة حضرموت كبرى محافظات اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من عدن والرياض، عن مدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف في ساحل حضرموت رياض أحمد باكرموم، إن الهيئة تلقت بلاغا بظهور مغارات أثناء عملية شق لأحد الجبال في منطقة المشهد القريبة من مدينة ربيون ومدينة الهجرين التاريخية في مديرية دوعن (شمال غربي حضرموت)".

وأضاف باكرموم: "بعد تنفيذ نزول ميداني لمعاينة الموقع، اكتشفنا بشكل أولي وجود مقابر تعود لمملكة حضرموت القديمة".

وأكد وقف العمل بالجبل بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية في مديرية دوعن، حتى يتم استكمال الدراسات والمسح للموقع ومعرفة المزيد من هذه الآثار".