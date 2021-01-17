بعد ظهور 4 إصابات بالسلالة الجديدة بينهم... إسرائيل تفرض الحجر على العائدين من دولة عربية

أعلنت إسرائيل، مساء اليوم الأحد، فرض الحجر الصحي على مواطنيها العائدين من إحدى الدول العربية بعد ظهور 4 إصابات بينهم بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا، بحسب إعلام عبري.

وقالت قناة "كان" الرسمية إنه على خلفية اكتشاف السلالة الجنوب أفريقية من الفيروس لدى ركاب عادوا مؤخرا من الإمارات، فسوف يطلب اعتبارا من الليلة (الأحد) من جميع العائدين على متن رحلات جوية من دبي الخضوع للحجر الفندقي.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال البروفسور ناحمان آش، المسؤول عن مكافحة كورونا بوزارة الصحة الإسرائيلية في مؤتمر صحفي إنه سيوصي بإدراج الإمارات في قائمة الدول التي سيُطلب عزل العائدين منها في الفنادق.

وبحسب ما أوردته القناة (12) فإن هذه التوصية تأتي بعد الكشف عن 4 حالات للطفرة الجنوب إفريقية لدى الأشخاص الذين عادوا من دبي في نهاية الأسبوع الماضي.

وتدرس وزارة الصحة الإسرائيلية، إخضاع جميع المواطنين العائدين من قارة إفريقيا وأمريكا والوسطى والجنوبية وأجزاء كبيرة من الشرق الأقصى إلى العزل في الفنادق.

وتفرض إسرائيل منذ الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري إغلاقا مشددا للحد من تصاعد الإصابات بفيروس كورونا، ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت لاحق ما إن كانت الحكومة تعتزم تمديد الإغلاق لأسبوع ثالث من عدمه.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 27 حالة وفاة بكورونا لترتفع حالات الوفاة منذ مطلع الشهر الجاري فقط إلى 602.

كما سجلت إسرائيل 5 آلاف إصابة جديدة بالوباء، لترتفع حصيلة المصابين منذ تفشي الوباء إلى 546 ألف حالة، من بينهم 3979 حالة وفاة.

وحتى مساء اليوم تلقى ما يزيد عن 2 مليون و67 ألف إسرائيلي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، من بينهم 255 ألفا تلقوا الجرعة الثانية من لقاح "فايزر- بيونتك".