مصدر ملاحي لـ"سبوتنيك": السفينة الغارقة في البحر الأسود أوكرانية وليست روسية

أكد مصدر ملاحي تركي أن سفينة الشحن "آرفين" التي غرقت، اليوم الأحد، في البحر الأسود قبالة سواحل ولاية بارطن التركية، كانت ترفع علم بالاو وتابعة لشركة أوكرانية، متوقعا أن يكون غالبية طاقم السفينة البالغ 12 بحارا أوكرانيا قد لقوا مصرعهم.

وقال المصدر، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن

"سفينة الشحن آرفين التي غرقت قبالة بلدة إنكومو بولاية بارطن في البحر الأسود أوكرانية وليست روسية".

وأشار المصدر إلى أن "سفينة آرفين التي كانت ترفع علم بالاو انطلقت من جورجيا متوجهة إلى بلغاريا".

وتوقع المصدر أن "يكون غالبية طاقم السفينة قد لقوا مصرعهم نظراً للأحوال الجوية السيئة وصعوبة وصول فرق البحث والإنقاذ إلى موقع الحادث".

وأفاد المصدر بأن "السفينة أبلغت السلطات التركية المعنية كل المعلومات المتعلقة بها وبمسارها قبل انطلاقها، موضحا أن "أي سفينة تمر من البحر الأسود ينبغي عليها إبلاغ السلطات المعنية بمسارها".

وكان حاكم ولاية بارطن شمال تركيا سنان غونر قد أعلن، في وقت سابق اليوم، غرق سفينة روسية قبالة سواحل بلدة إنكومو، وقال إن جميع من كانوا على متن السفينة الغارقة هم روس.

وعاد حاكم الولاية وصحح تصريحه وأعلن أن السفينة التي غرقت كانت تحمل علم بالاو، وكانت متوجهة إلى بلغاريا وليس إلى الميناء التركي وأنها لجأت إلى سواحل بارطن بسبب الأحوال الجوية السيئة".