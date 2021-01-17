غانتس: الصلاة في المعبد أو المسجد تعرض أرواح الآخرين للخطر

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن الصلاة في دور العبادة تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي يضع حياة الآخرين في خطر.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن غانتس قوله اليوم الأحد "من يصلي في المعبد، وفي المسجد، أو الكنيسة، من يلتقي بعدد كبير من الأشخاص يضع أرواح الآخرين في خطر".

ودعا رئيس حزب "أزرق- أبيض" الجميع إلى الالتزام بالقانون قائلا: القانون في تل أبيب، وشفاعمرو وبيتار، وعيليت وأشدود، هو نفس القانون.

وشدد على ضرورة أن يلتزم الجميع بالقواعد التي وضعتها السلطات لمواجهة تفشي كورونا، مشيرا إلى اليهود الأرثوذكس، وعرب إسرائيل لكونهم أبرز المنتهكين لقواعد الإغلاق.

وأضاف: إذا لم يتم تطبيق القانون على قدم المساواة، إذا لا فائدة من استمرار الإغلاق.

وعلى الرغم من حصول أكثر من مليوني شخص في إسرائيل على الجرعة الأولى من لقاح فايزر/بايونتيك، وفرض السلطات الإغلاق الشامل الثالث، إلا أن الإصابات بكورونا ما زالت تسجل ارتفاعا ملحوظا مع إحصاء أكثر من تسعة آلاف إصابة يومية.

ووفقا لإحصائيات وزارة الصحة، فقد سجلت إسرائيل أكثر من 543 ألف إصابة بالفيروس، بينها 3950 وفاة.

وأعربت السلطات الإسرائيلية عن أملها في إنهاء أزمة كورونا بحلول آذار/مارس، قبل الانتخابات الرابعة خلال عامين المقرر اجراؤها في 23 من الشهر نفسه.