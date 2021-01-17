تحذيرات من "تسونامي"... ارتفاع ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 78 شخصا

ارتفعت، اليوم الأحد، حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مقاطعة سولاوسي الغربية في إندونيسيا، إلى 78 قتيلا على الأقل وأكثر من 740 جريحا.

وذكرت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية (باسارناس) أن 78 لقوا حتفهم من بينهم 67 من منطقة ماموجو و11 من منطقة ماجيني في سولاويسي الغربية، بحسب وكالة "رويترز".

وفي سياق متصل، قالت الوكالة الإندونيسية للحد من آثار الكوارث في تقرير عن الوضع أن أكثر من 740 شخصا أصيبوا وفر أكثر من 27 ألفا و800 من منازلهم جراء الزلزال الذي وقع أمس الأول (الجمعة)، وبلغت قوته 6.2 درجة.

ولجأ المئات من النازحين إلى الجبال بينما ذهب البعض الآخر إلى مراكز الإجلاء المكتظة، بحسب المصدر ذاته.

من جانبه، قال راديتيا جاتي المتحدث باسم الوكالة إنه تم نشر أفراد الشرطة والجيش لمنع أي أعمال نهب في عدة أجزاء من المنطقة، إضافة إلى إعلان حالة طواريء لمدة أسبوعين بهدف المساعدة في جهود الإنقاذ.

فيما حذرت دويكوريتا كارناواتي رئيسة هيئة الأرصاد الجوية من إمكانية أن يتسبب زلزال آخر يضرب المنطقة في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، على غرار تلك التي وقعت في 2018 بعد زلزال مدمر قوته 7.5 درجة تسبب في أمواج مد عاتية بمدينة بالو في سولاويسي، حيث لقى الآلاف حتفهم آنذاك.

وضرب زلزال مقاطعة سولايسي الغربية في وقت مبكر من يوم الجمعة، وتم تحديد مركز الزلزال على بعد 6 كيلومترات شمال شرقي ماجيني، وعلى عمق 10 كم.

وتتعرض إندونسيا لهزات أرضية من حين لآخر، بسبب وقوعها في منطقة نشاط زلزالي تسمى حزام النار للمحيط الهادي.