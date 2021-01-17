إيران تعلن رسميا عن خطوة دولية ضد أمريكا

أعلن سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن بلاده حذرت أمريكا رسميا من أنها ستقدم بشكوى ضدها إلى محكمة العدل الدولية.

وقال زاده إنه "تم إصدار مذكرة تحذير رسمية وتقديمها للولايات المتحدة عبر السفارة السويسرية"، بحسب ما نقلته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

وأوضح زاده: "هذه المذكرة تحذر الجانب الأمريكي من أنه في حال لم يوقف أفعاله غير القانونية ضد الدبلوماسيين الإيرانيين في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الكائنة في أمريكا، فستقوم طهران بتقديم شكوى ضدها في محكمة العدل الدولية".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "لطالما اضطهدت الحكومة الأمريكية الدبلوماسيين الإيرانيين وعائلاتهم العاملين في المنظمات الدولية في الولايات المتحدة، وأدت هذه الإجراءات إلى تعطيل عمل الدبلوماسيين الإيرانيين وعدة دول أخرى".

وأكد على أن "حكومة الولايات المتحدة، على الرغم من تعهدها باستضافة العديد من المنظمات الدولية، إلا أنها لم تكن أبداً مضيفة جديرة بالاهتمام".

مشددا على أنه "على مر تاريخ منظمة الأمم المتحدة، سعت إلى اضطهاد وإيذاء الدبلوماسيين وأسر وأطفال الدبلوماسيين من البلدان التي لديها خلافات متبادلة معها".