مسؤول إيراني: لا ننتظر الضوء الأخضر من أوروبا

قال العميد غلام رضا جلالي رئيس منظمة الدفاع المدني في إيران إن قدرات بلاده الصاروخية والمسيرة الذكية تحققت في ظل الحظر الأمريكي الشامل.

وأشار جلالي إلى أن "تجربة حضور (دونالد) ترامب في منصب الرئاسة الأمريكية اثبتت لنا مدى الحاجة الملحة والحيوية لامتلاك القدرات الدفاعية"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "مهر".

وأكد غلام على أنه "بغية الدفاع عن شعبنا أمام متمردين مثل ترامب لا ننتظر الضوء الأخضر من العواصم الأوروبية قطعا".

وتابع: "إدارة ترامب اثبتت أن عالم اليوم والغد ليس عالم الحوار فقط بل إنه ومن دون وجود قدرات دفاعية لن تتوفر أجواء لمفاوضات عادلة".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "قضية الأسلحة وشراء المعدات الحربية تعد من المجالات التي طالتها أكبر إجراءات الحظر والقيود لكننا اليوم وفي مناورات "النبي الاعظم (ص)" للحرس الثوري شهدنا جيدا بأن الاعتماد على الداخل في قلب نيران الحظر قد أثمر عن بستان من أشجار الاقتدار. قدرات إيران الصاروخية والمسيرة الذكية اليوم هي ثمرة للحظر الأمريكي الشامل".