الخارجية الأمريكية تطالب بالإفراج الفوري عن المعارض الروسي نافالني

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إلى الإفراج الفوري عن المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي اعتقل في مطار موسكو لدى وصوله من ألمانيا.

واشنطن- سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان "نحث الحكومة الروسية على توفير فرص متكافئة لجميع الأحزاب السياسية والمرشحين الذين يسعون للتنافس في العملية الانتخابية، ألكسي نافالني ليس المشكلة، نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه".

وفي وقت سابق، دعت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الأحد، مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب للأمن القومي، جايك سوليفان، التركيز على مشاكل بلادة الداخلية واحترام القانون الدولي.

وقالت المتحدثة ردا على تعليقات ​جايك سوليفان، بشان توقيف السلطات الروسية المدون الروسي أليكسي نافالني، إلى السيد سوليفان (بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الأجنبية الأخرى التي تنشر تعليقات معدة مسبقًا)، "احترم القانون الدولي، ولا تتعدى على التشريعات الوطنية للدول ذات السيادة وتعاملوا مع قضايا بلدكم".

وكان مراسل وكالة "سبوتنيك" قد أفاد بأن المعارض الروسي ألكسي نافالني وصل إلى روسيا وتم اعتقاله من قبل السلطات الروسية في مطار شيريميتيفو.

وقالت دائرة السجون الفيدرالية في بيان: "في مطار شيريميتيفو، احتجز ضباط إدارة عمليات إدارة السجون الفيدرالية الروسية في موسكو أليكسي نافالني، الذي حُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، والذي كان مدرجًا في قائمة المطلوبين منذ 29 ديسمبر/كانون الأول 2020 بسبب انتهاكات متعددة لفترة الاختبار".