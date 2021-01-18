تعليق حركة عبور السفن عبر مضيق البوسفور بسبب كثافة الضباب

أعلنت تركيا، صباح اليوم الإثنين، عن تعليق حركة عبور السفن عبر مضيق البوسفور في مدينة إسطنبول بالاتجاهين، وذلك بسبب كثافة الضباب في المنطقة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" الفرنسية بيان رئاسة موانئ إسطنبول التابعة لوزارة النقل التركية، التي جاء فيها أن الضباب الكثيف أدى إلى انحسار الرؤية في المضيق إلى ما دون النصف ميل.

وأشار البيان أن تعليق حركة عبور السفن بدأ اعتبارا من يوم أمس الأحد وسيتم إبقاؤه لحين عودة الحال إلى طبيعته.

ولقي شخصان مصرعهما اليوم الأحد، في غرق سفينة شحن روسية في البحر الأسود قبالة السواحل التركية.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، أعلن سنان جونر، محافظ مدينة بارتين التركية، إنقاذ خمسة من أفراد طاقم سفينة الشحن الروسية الغارقة، لافتًا إلى أن محاولات الإنقاذ جارية لانتشال باقي أفراد طاقمها المكون من 15 فردا.