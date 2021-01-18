ألمانيا تطالب السلطات الروسية بإطلاق سراح المعارض الروسي نافالني فورا

طالبت الخارجية الألمانية، صباح اليوم الإثنين، بإطلاق سراح المعارض الروسي ألكسي نافالني فورا، وذلك بعد اعتقاله من قبل السلطات الروسية في مطار موسكو قادما من ألمانيا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الذي دعا السلطات الروسية إلى إطلاق سراح المعارض الروسي ألكسي نافالني فورا.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أمس الأحد، بأن المعارض الروسي ألكسي نافالني وصل إلى روسيا وتم اعتقاله من قبل السلطات الروسية في مطار شيريميتيفو.

وقالت دائرة السجون الفيدرالية في بيان: "في مطار شيريميتيفو، احتجز ضباط إدارة عمليات إدارة السجون الفيدرالية الروسية في موسكو أليكسي نافالني، الذي حُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، والذي كان مدرجًا في قائمة المطلوبين منذ 29 ديسمبر/كانون الأول 2020 بسبب انتهاكات متعددة لفترة الاختبار".

ووفقا للبيان، "ستحدد المحكمة الإجراء الإضافي بالنسبة إلى نافالني، حيث سيبقى محجوزا حتى صدور القرار النهائي".

هذا وكان المعارض الروسي ألكسي نافالني، قد أعلن، أنّه تماثل أخيراً للشفاء وسيعود إلى موسكو الأحد المقبل في 17 كانون الثاني/يناير، بعد أشهر من العلاج في ألمانيا، منهياً بذلك التكهنات حول عودته أو بقائه في أوروبا بسبب القضايا المرفوعة ضده في روسيا والخوف من محاولات اعتداء جديدة.

وكان المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي تعرض لوعكة صحية نهاية شهر آب/أغسطس الماضي، قد نقل على متن طائرة من مدينة تومسك الروسية، إلى عيادة شاريتيه في برلين.

ويشار إلى أن ألمانيا، أكدت تعرضه للتسميم بمادة "نوفيتشوك" الكيميائية، فيما رفضت موسكو هذه الادعاءات ولم يعثر الأطباء الروس الذين قدموا العلاج لنافالني، قبل نقله إلى ألمانيا، بناء على رغبة ذويه، على أي مواد سامة في دمه.