عودة 189 لاجئا خلال يوم إلى قره باغ بمساهمة قوات حفظ السلام الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قوات حفظ السلام الروسية ساعدت في عودة حوالي 50 ألف لاجئ إلى إقليم قره باغ من أرمينيا.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للوزارة : "رافقت قوات حفظ السلام والشرطة العسكرية الروسية ، قافلة حافلات أخرى تحمل لاجئين إلى قره باغ من أراضي جمهورية أرمينيا. وسافرت الحافلات من يريفان إلى الميدان الرئيسي في ستيباناكيرت، وأوصلت إلى قره باغ 189 شخصاً".

هذا ووصل عدد العائدين إلى أماكن إقامتهم بمساعدة قوات حفظ السلام الروسية 49 ألفاً و827 من سكان إقليم قره باغ.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني في العام الماضي في اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، عمل قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ والخطوات المستقبلية لتقديم المساعدة الإنسانية للسكان.

وقال الكرملين في بيان آنذاك أنه "تم بحث طرائق عمل قوات حفظ السلام الروسية في منطقة قره باغ والخطوات المستقبلية لتقديم المساعدة الإنسانية إلى السكان. كما تم التطرق إلى قضايا التفاعل الاقتصادي وفتح وسائل النقل في المنطقة".

وأعلنت موسكو أن هناك تطبيقا مستمرا للاتفاقية الثلاثية بشأن قره باغ، التي تم التوصل إليها بمشاركة كل من روسيا وأرمينيا وأذربيجان ويتم الالتزام بوقف إطلاق النار في المنطقة بشكل كامل.