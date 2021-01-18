الجيش الإيراني يرد على تحليق طائرات "بي-52" الأمريكية فوق الخليج

علق الجيش الإيراني، اليوم الاثنين، على "تحليق طائرتين من طراز B-52 الأمريكية فوق الخليج".

وقال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، على هامش ملتقى مدراء مؤسسة الحفاظ على الآثار ونشر قيم الدفاع المقدس، إن "تحليق طائرتين من طراز B-52 الأمريكية في المنطقة ليس له قيمة من الناحية العسكرية"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف اللواء محمد باقري، "لقد شهدنا خلال الشهر الأخير أن حاملة الطائرات وحاملة المروحيات الأمريكيتين، غادرتا منطقة الخليج العربي وكذلك الغواصة "جورجيا"، واستقرت هذه القطعات على مسافة أكثر من ألف كيلومتر عن السواحل الإيرانية".

واعتبر أن "تحركات العدو بهذه الصورة وتسميتها باستعراض القوة، يظهر مدى خوفهم من القدرات الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكدا أن "القوات المسلحة الإيرانية تعلم جيدا بأن العدو غير قادر على فعل أي شيء مقابل استعداداتها للرد على كل التهديدات المعادية".

وكان محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني قال، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "إذا كانت دوريات B-52H الخاصة بكم (في إشارة إلى أمريكا) تهدف إلى تخويف إيران أو تحذيرها، فيجب أن تنفقوا هذه المليارات من الدولارات على صحة دافعي الضرائب".​وتابع: "لم نبدأ الحرب منذ أكثر من 200 عام، ولكننا لا نخجل من سحق المعتدين، فقط اسألوا أصدقاءكم الذين دعموا صدام حسين الرئيس العراقي الراحل".

ونشر الحساب الرسمي للقيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) على "تويتر"، صورا لـ"قاذفتين أمريكيتين من طراز بي 52"، وعلق عليها بأن "أطقم B-52H تقوم بدورية ثانية في الشرق الأوسط لعام 2021 كجزء أساسي من الموقف الدفاعي للقيادة المركزية الأمريكية".

​وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، يوم الأحد الماضي أن "قاذفتين أمريكيتين من طراز بي 52 عبرتا الأجواء الإسرائيلية وفي طريقهما إلى الخليج"، موضحة أن "هذه هي المرة الخامسة التي تمر فيها مثل هذه القاذفات عبر منطقة الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة".