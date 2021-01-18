مندوب إيران الأممي: لم نحدد نسبة لتخصيب اليورانيوم ولا مشكلة لدينا مع معاهدة حظر الانتشار

أعلن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، أن بلاده لم تحدد نسبة معينة لتخصيب اليورانيوم، مؤكدا أن ليست لدى بلاده مشكلة مع معاهدة حظر الانتشار النووي، في ظل انتقادات دولية لإعلان إيران العمل على إنتاج معدن اليورانيوم ورفع نسبة التخصيب في منشآتها النووية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات المسؤول الإيراني الذي قال: "لم نسم 20% نسبة تخصيب لليورانيوم، لكن قلنا إننا لا نضع سقفا لتخصيبنا اليورانيوم، فما نفعله الآن ليس إجراء جديدا بحسب قرار البرلمان، أي أننا أعلنا ذلك من قبل".

وتابع روانجي قائلا: "لا توجد نسبة لسقف التخصيب في معاهدة عدم الانتشار ومن الواضح مقدار ونسبة الوقود التي تحتاجها محطة طاقة أو وقود نووي لغواصة، وما دامت الأنشطة سلمية، فليست لدينا مشكلة مع معاهدة عدم الانتشار".

وبدأت إيران الأسبوع الماضي تنفيذ خططها لتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 بالمئة في منشأة فوردرو النووية تحت الأرض، وهو مستوى كانت قد بلغته قبل إبرام الاتفاق مع قوى عالمية لاحتواء طموحاتها النووية.

وكان البرلمان الإيراني قد صوت لصالح إلزام الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، في تطور جديد يلي قرار إيران السابق بتخفيف التزاماتها ضمن الاتفاق النووي لعام 2015 ردا على الانسحاب الأمريكي منه عام 2018.