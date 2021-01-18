رئيس أركان الجيش الإيراني يعلق على حادث اقتحام الكونغرس الأمريكي

علق رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الاثنين، على "حادث اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي من قبل مؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل فترة".

وقال اللواء باقري، "لو أردنا إجهاض الحظر فإن السبيل إلى ذلك هو أن يصبح الشعب الإيراني قويا في جميع الأصعدة، ولا بد من العمل لذلك وفق برنامج محدد ومعين"، لافتا إلى أن "الذين أرادوا الإطاحة بايران وقالوا إنها لن ترى الاحتفال بالذكرى الأربعين لثورتها رأوا اقتحام مبنى الكونغرس لديهم وذهاب سمعتهم"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف: "لو تصور أحد بأن أمريكا والكيان الصهيوني وسائر أعداء الشعب الإيراني سيغيرون نهجهم فهو مخطئ تماما ويتصور عبثا. إن الجلوس إلى طاولة واحدة وشرب فنجان من القهوة وتبادل الابتسامات لن يغير من الأمر شيئا"، مؤكدا "نحن اليوم في الذروة فيما أعداؤنا سائرون في منحدر الزوال والسقوط".

وأشار رئيس الأركان إلى اقتحام الكونغرس من قبل مؤيدي ترامب احتجاجا على الانتخابات الرئاسية، قائلا:

إن الذين أرادوا أن لا ترى الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذكرى الـ 40 لانتصار ثورتها راوا اقتحام برلمانهم. قال مسؤولوهم بأن سمعتهم أهدرت أمام أنظار العالم، فيما أصبحت قواتهم العسكرية في حالة تأهب في أوساط مجتمعهم خلال مراسم أداء اليمين من قبل الرئيس الجديد".

واقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس دونالد ترامب، مساء الأربعاء الماضي، مقر الكونغرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 5 أشخاص واعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة رغم رفضه القبول بهذه النتائج.