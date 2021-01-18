أنقرة: المصالحة الخليجية تؤثر بشكل إيجابي على تركيا

أكدت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، في تصريحات أدلت بها، اليوم الاثنين، أن المصالحة الخليجية، ستنعكس إيجاباً على التعاون بين تركيا ودول الخليج.

اعتبرت الوزيرة في تصريحات أدلت بها خلال لقائها وفدا من جمعية المراسلين الاقتصاديين في تركيا أن المصالحة الخليجية التي تمت خلال قمة مجلس التعاون الخليجي الـ 41، هي خطوة إيجابية.

وأكدت الوزيرة التركية في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، أن هذه المصالحة لن تؤثر فقط على التعاون بين بلدان الخليج، بل ستنعكس بشكل إيجابي على التعاون بين تركيا من جهة ودول المنطقة (الخليج) من جهة أخرى.

وبينت بكجان أن الجميع متفق على أن مواصلة المقاطعة وحصار قطر هو بمثابة "خطوة غير صائبة"، خصوصا في فترة وباء فيروس كورونا المستجد، حيث تكون البلدان المتجاورة بأمس الحاجة لبعضها البعض، على حد تعبيرها.

وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة مجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في الخامس من يناير/ كانون الثاني الجاري في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود وعودة العلاقات.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو/ حزيران 2017، قطع العلاقات مع قطر، بينما أغلقت الدول الأربع مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة وأوقفت دخول القطريين إلى أراضيها.