شركة أمريكية تنجح بإطلاق صاروخ فضائي من متن طائرة... فيديو وصور

وأعلنت الشركة التابعة للمياردير ريتشارد برانسون عبر حسابها على موقع "تويتر" أن "عملية الإطلاق جرت ضمن الخطة الموضوعة لها، ويوم الأحد 17 يناير الجاري أقلعت طائرة معدلة من نوع "بوينغ-747" من أحد المطارات في صحراء موهافي بكاليفورنيا حاملة تحت جناحها صاروخا من نوع "LauncherOne"، وبعد الإقلاع بنحو 50 دقيقة انفصل الصاروخ عن الطائرة ليحمل إلى مدارات الأرض أقمارا صناعية نانوية من نوع "CubeSat".

Today's sequence of events for #LaunchDemo2 went exactly to plan, from safe execution of our ground ops all the way through successful full duration burns on both engines. To say we're thrilled would be a massive understatement, but 240 characters couldn't do it justice anyway. pic.twitter.com/ZKpoi7hkGN — Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) January 18, 2021

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن "محركات مرحلتي الصاروخ المذكور عملت في الوقت المحدد وضمن الخطة الموضوعة، وتمكن الصاروخ من الوصول إلى المدار المطلوب بعد 10 دقائق تقريبا من إطلاقه من الطائرة، وبذلك تكون Virgin Orbit قد أتمت لأول مرة عملية اختبار نظام إطلاقها الجوي الجديد بنجاح". وفقا لـ "RT".

With operations for our #LaunchDemo2 mission already in full swing, it's an exciting morning here at Mojave Air and Space Port!



LOX loading on the rocket has begun, and we're looking good to hit our target takeoff time of approximately 10:30 AM Pacific. pic.twitter.com/naBppEJRhD — Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) January 17, 2021

يبلغ طول صاروخ LauncherOne الذي يتكون من مرحلتين نحو 21.3 م، وله القدرة على التحليق بسرعات تصل إلى 28.1 ألف كم/ سا، وكانت Virgin Orbit قد اختبرت إطلاق هذا النوع من الصواريخ من متن طائرة في مايو العام الفائت، لكن التجربة لم تنجح حينها.