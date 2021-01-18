لحظة القبض على أحد المشاركين في اقتحام الكونغرس... فيديو

يواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" جهود البحث عن المشاركين في اقتحام الكونغرس الأمريكي يوم 6 يناير/ كانون الثاني الجاري.

ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة أمريكية على "تويتر" لحظة القبض على أحد الأشخاص بواسطة مسؤول من مكتب الـ "إف بي آي"، مشيرة إلى أنه على علاقة بأحداث اقتحام الكونغرس.

WATCH: FBI arrest South Nashville man in connection with the #CapitolRiot pic.twitter.com/BuZUUNiTqv — Rebecca Cardenas (@RebeccaWSMV) January 17, 2021

ويرصد الفيديو قيام مسؤول مكتب التحقيقات الفيدرالي باقتياد شخص مكبل إلى إحدى السيارات، بينما يتبادلان حديثا مشتركا جعل كلاهما يبتسم، عقب قيام موظف الـ "إف بي آي" بوضع معطف على كتفي الشخص الذي تم إلقاء القبض عليه.

يذكر أن العاصمة واشنطن في حالة تأهب قصوى بعد أن أدى تجمع حشود مؤيدي ترامب في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، إلى اقتحام مجموعة من المحتجين لمبنى الكابيتول، تسبب في وقوع إصابات ووفيات.

وتم إلقاء اللوم على ترامب، في التحريض على العنف، مما دفع مجلس النواب إلى تمرير مواد عزل الرئيس في وقت سابق من هذا الأسبوع. فيما نفى ترامب ارتكاب أي مخالفات ولا يزال مصرا على أنه حث دائما أنصاره على "البقاء مسالمين".