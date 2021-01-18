روسيا تعلق على الأجوبة الألمانية بخصوص نافالني

أعلنت النيابة العامة الروسية، اليوم الاثنين، أن إجابات وزارة العدل الألمانية على الأسئلة الروسية بشأن حادث المدون الروسي المعارض أليكسي نافالني، ليست إجابات شافية ولا تجيب عن كل أسئلة الجانب الروسي، مشيرة إلى أن النيابة العامة الروسية طلبت تنفيذ 15 طلبا إجرائيا لم يُنفذ منها سوى طلبان.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان النيابة الروسية اليوم الاثنين:

"تم في الوقت الراهن دراسة المواد التي أرسلتها وزارة العدل الألمانية إلى النيابة العامة الروسية كرد على طلباتها. لقد طلبت روسيا تنفيذ 15 عشر طلبا إجرائي، لكن بناء على هذه المواد، فقد تم تنفيذ اثنين فقط، هما استجواب نافالني وزوجته. إنهما يحتويان على معلومات قليلة ولا توجد بهما إجابات على الأسئلة المطروحة".

وأشار بيان النيابة العامة الروسية، إلى أن الجانب الألماني لم يلبي طلب النيابة العامة باستجواب الأطباء المعالجين لنافالني، وأنه تم رفض تقديم نسخ من الوثائق الطبية، والتاريخ المرضي، ونسخ من فحص الطب الشرعي، وفحوصات الكشف عن السموم وأي فحوصات معملية...

ونصحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، السياسيين الأجانب الذين يعلقون على الوضع حول نافالني، باحترام القانون الدولي، وعدم التعدي على التشريعات الوطنية للدول ذات السيادة والتعامل مع المشاكل في بلدانهم.

يذكر أن نافالني تعرّض لوعكة صحية في أغسطس/آب الماضي، اتهم على أثرها السلطات الروسية بمحاولة تسميمه بمادة "نوفيتشوك"، إلا أن موسكو نفت ذلك قطعيا.