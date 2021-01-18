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    توافد قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن، قبل مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رئيسا للبلاد

    البنتاغون: فحص أمني للحرس الوطني قبل تنصيب بايدن

    © AP Photo / John Minchillo
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    أعلن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، كريستوفر ميلر، أن البنتاغون سوف يفحص، أمنيا، عناصر الحرس الوطني المنتشرين في واشنطن، كإجراء احترازي لمضاعفة جهود تأمين مجمع الكابيتول، قبل يومين من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

    القاهرة - سبوتنيك. ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، في تغريدة اليوم الاثنين، نقلا عن ميلر أنه "كما هو معتاد بالنسبة للدعم العسكري للأحداث الأمنية الكبيرة، ستقوم الوزارة بفحص رجال الحرس الوطني الموجودين في واشنطن العاصمة".

    وأضافت أنه "في حين أننا لا نملك معلومات استخبارية تشير إلى وجود تهديد من الداخل، فإننا لا ندخر وسعا في تأمين مبنى الكابيتول".

    وتابعت: "غالبا ما يتم هذا النوع من التدقيق من قبل جهات إنفاذ القانون للأحداث الأمنية الهامة. ومع ذلك، في هذه الحالة، يكون نطاق المشاركة العسكرية فريدًا".

    ​هذا وأعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي، التابع لوزارة الأمن الداخلي، أنه تم إخماد حريق اندلع في مخيم مشردين قرب مجمع الكابيتول، تسبب في قلق أمني بالعاصمة، بعدما أغلق المجمع وتم إخلاء بعض مبانيه، بسبب "تهديد خارجي".

    وكتب الحساب الرسمي لجهاز الأمن السري، على "تويتر"، اليوم الاثنين، أن "جهاز الحماية المدنية وقوات القانون تحركوا لإخماد الحريق الذي اندلع بالقرب من الكابيتول.. ولا يوجد تهديد للعامة".

    وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد أعلنت أنه تم إغلاق مجمع الكابيتول الذي يضم الكونغرس، في واشنطن، نتيجة حريق نشب في مخيم مشردين قرب المجمع.

    وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، أن "الإغلاق جاء نتيجة حريق نشب في مخيم مشردين قرب مجمع الكابيتول".

    وأكدت قناة "إيه بي سي" الأمريكية، أنه "تم إخلاء الجبهة الغربية والغرفة الدائرية الكبيرة داخل مبنى الكونغرس بسبب تهديد خارجي".

    يذكر أنه سيتم تنصيب بايدن في 20 كانون الثاني/ يناير الجاري. وتسببت أعمال الشغب التي قام بها مؤيدو الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، في الكابيتول، في 6 كانون الثاني/ يناير، في اتخاذ تدابير أمنية غير مسبوقة.

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    الكلمات الدلالية:
    جو بايدن, الحرس الوطني, البنتاجون
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