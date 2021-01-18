جو بايدن يطلب من السفير الأمريكي لدى روسيا البقاء في منصبه

طلب الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، من السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان البقاء في منصبه. وفقا لوكالة بلومبرغ، نقلاً عن مصادر.

موسكو - سبوتنيك. وقال مصدر مطلع إن بايدن يخطط للإبقاء على سوليفان في منصبه حتى يجد بديلاً ، "لأن هذا المنصب يعتبر مهمًا للغاية بحيث لا يمكن ان يتركه شاغرًا".

وصادق الكونغرس الأمريكي، على فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية بـ306 أصوات مقابل 232 للرئيس دونالد ترامب، رغم اعتراض أكثر من 12 من أعضاء مجلس الشيوخ و 100 من أعضاء مجلس النواب.

وقال مكتب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، السبت الماضي، إنه تم ترشيح الدبلوماسيتين المخضرمتين ويندي آر شيرمان وفيكتوريا نولاند لمنصبي نائب وزير الخارجية ووكيل الوزارة للشؤون السياسية على التوالي.