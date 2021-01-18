ترامب يقرر رفع القيود على السفر من معظم الدول الأوروبية والبرازيل

كشف مسؤولان أمريكيان عن أن الرئيس دونالد ترامب قرر رفع القيود المفروضة على السفر من معظم الدول الأوروبية والبرازيل بسبب فيروس كورونا المستجد اعتبارًا من 26 كانون الثاني/يناير الجاري.

وقال المصدران لرويترز إن ترامب سيرفع القيود التي فُرضت في وقت سابق بسبب فيروس كورونا المستجد، على دخول البلاد لغير مواطني الولايات المتحدة الذين زاروا مؤخرًا معظم الدول الأوروبية أو البرازيل اعتبارا من 26 كانون الثاني/يناير الجاري.

وفي وقت سابق، فحصت إدارة أمن النقل الأمريكية مليون و280 ألف مسافر، في مطارات البلاد، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مارس/ آذار، عندما تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى خفض الطلب على السفر.

وتم فحص نحو 10 ملايين و200 ألف شخص في المطارات الأمريكية، خلال عشرة أيام في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة بنحو 25 مليونا خلال نفس الفترة من 2019، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

في سياق متصل، ألقت الشرطة في الولايات المتحدة القبض على مواطن من كاليفورنيا عاش في مطار شيكاغو لمدة ثلاثة أشهر خوفا من فيروس كورونا.

ووفقًا لضباط إنفاذ القانون، وصل أديتيا سينغ البالغ من العمر 36 عامًا إلى شيكاغو في 19 أكتوبر/تشرين الأول، وعاش منذ ذلك الحين في المنطقة الأمنية بمطار أوهير الدولي، بحسب ما نقلته صحيفة "إن بي سي" المحلية.

وتم اعتقاله يوم السبت الماضي 16 يناير/كانون الثاني، عندما أظهر بطاقة مسروقة لعامل آخر في المطار. وقال سينغ إنه كان يتناول الطعام الذي قدمه له بعض المسافرين.