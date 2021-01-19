ترامب يتخذ إجراء ضد الطائرات المسيرة الصينية في الأسطول الأمريكي

أمر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الوكالات الأمريكية إلى إعطاء الأولوية لإبعاد الطائرات المسيرة الصينية الصنع من الأساطيل الحكومية وتقييم أي مخاطر أمنية.

وأصدر ترامب توجيهات لجميع الوكالات بتحديد المخاطر الأمنية الناجمة عن وجود طائرات مسيرة صنعتها شركات صينية أو دول أجنبية أخرى تعتبرها أمريكا خصوما لها داخل أسطول الطائرات الحالي للحكومة، بحسب رويترز.

وفي الشهر الماضي، أضافت وزارة التجارة الأمريكية شركة دي.جيه.آي، أكبر شركة صينية لصناعة الطائرات المسيرة، إلى القائمة السوداء الاقتصادية للحكومة إلى جانب عشرات الشركات الصينية الأخرى.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية الأمريكية، يوم الخميس الماضي، مرسوما اعتبرت فيه كل من روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية وكوبا، دولا "معادية".

وجاء في بيان الوزارة، المنشور على موقعها: "يوفر المرسوم الاستدامة والثقة في سلسلة توريد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولغرض تنفيذها، فإنه يحدد ست حكومات أجنبية أو كيانات غير حكومية على أنها "معادية"، وهي الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا والسياسي الفنزويلي نيكولاس مادورو".