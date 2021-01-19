زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب إقليم سان خوان بالأرجنتين

أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أن زلزالا بقوة 6.8 درجة هز إقليم سان خوان بالأرجنتين في وقت متأخر الاثنين.

موسكو - سبوتنيك. وقال المركز أن الزلزال وقع في تمام الساعة 2:46 بالتوقيت المحلي، (5.46 بتوقيت موسكو) وعلى بعد 36 كيلومترا جنوب غرب مقاطعة بوسيتو في مقاطعة سان خوان وعلى عمق 11 كيلومترًا.

ولم ترد أي معلومات حول وقوع ضحايا بشرية أو إصابات.

وفي سياق متصل، ارتفعت، يوم الأحد الماضي، حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مقاطعة سولاوسي الغربية في إندونيسيا، إلى 78 قتيلا على الأقل وأكثر من 740 جريحا.

وذكرت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية (باسارناس) أن 78 لقوا حتفهم من بينهم 67 من منطقة ماموجو و11 من منطقة ماجيني في سولاويسي الغربية، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت الوكالة الإندونيسية للحد من آثار الكوارث في تقرير عن الوضع أن أكثر من 740 شخصا أصيبوا وفر أكثر من 27 ألفا و800 من منازلهم جراء الزلزال الذي وقع أمس الأول (الجمعة)، وبلغت قوته 6.2 درجة.