غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء قرار إسرائيل بناء مستوطنات جديدة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن "قلقه العميق إزاء قرار السلطات الإسرائيلية التقدم في خطط لإنشاء نحو 800 وحدة استيطانية جديدة، يقع معظمها في عمق الضفة الغربية المحتلة".

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية تصريحات المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، الذي قال إن "غوتيريش أكد مجددا أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

ولفت دوجاريك إلى أن "التوسع الاستيطاني يزيد خطر المواجهة بين الطرفين، وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتآكل إمكانية إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية متصلة وذات سيادة وقابلة للحياة على أساس حدود ما قبل عام 1967".

وأضاف أن "الأمين العام دعا حكومة إسرائيل إلى وقف وعكس مثل هذه القرارات التي تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل".