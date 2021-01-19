قائد الحرس الثوري يكشف سبب المناورات التي تجريها القوات المسلحة الإيرانية

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الثلاثاء، أن "المناورات التي تجريها القوات المسلحة الإيرانية تحذير للعدو من ارتكاب خطأ في حساباته تجاهنا".

وأضاف سلامي، خلال ملتقى لمدراء مؤسسة الدفاع المقدس بطهران، أن إيران "مستعدة للدفاع عن مصالحها وأراضيها والظروف السياسية والأمنية ستتغير لصالح الشعب"، مؤكدا أن "الدفاع المقدس هو من جعلنا أكثر قوة وعزة ومنطقا"، وذلك حسب قناة "العالم" الإيرانية.

وأكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني أن "الدفاع المقدس كان نقطة الانطلاق للتدريب على الصمود في الصعاب، وكان يجب علينا المقاومة، والوقوف في الساحات الصعبة، وهو ما حدث في الدفاع المقدس وأصبحنا أقوياء"، مضيفا أن "الشعب الإيراني أصبح قويا بفضل الدفاع المقدس وثبت ذلك للجميع".

وقال اللواء سلامي، "إن العدو لن يرفع الحظر أبدا ما لم ينتزع الشعب هذا السلاح منه"، متابعا: "تعلمنا سبل الانتصار على العدو ونمتلك المعدات لذلك وإن النصر لقريب".

وانطلقت مناورات "الاقتدار 99" للقوة البرية للجيش الإيراني، صباح اليوم الثلاثاء، في سواحل مكران جنوب شرق إيران، بحضور القائد العام للجيش اللواء عبدالرحيم موسوي وقائد القوة البرية العميد كيومرث حيدري وقادة ومسؤولي الأركان العامة للقوات المسلحة وأركان الجيش".

وأضافت الوكالة، أن "المناورات تجري بمشاركة الوية مجوقلة وقوات خاصة وتدخل سريع مع الدعم والاسناد من القوة الجوية وطيران الجيش على نطاق واسع في سواحل مكران الواقعة جنوب شرق إيران".

يأتي ذلك قبل يوم من مغادرة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، البيت الأبيض بعد أربع سنوات قضاها في إجراءات ضد إيران، وتنصيب الرئيس الجديد جو بايدن رئيسا لأمريكا لأربعة أعوام مقبلة.